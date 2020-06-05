Чернігів послаблює карантин

З 5 червня місто Чернігів переходить до наступного етапу послаблення карантину, в умовах якого дозволяється робота закладів громадського харчування - кафе, ресторанів, барів та ін.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"У Чернігові з 5 червня у звичному режимі запрацюють заклади харчування, але з дотриманням встановлених протиепідемічних вимог і карантинних обмежень. Відповідне розпорядження підписав чернігівський міський голова Владислав Атрошенко 4 червня", - ідеться у повідомленні.

Окрім того, мешканцям обласного центру дозволили відвідувати церкви, а людям, яким за 60, вільно пересуватися.

Як повідомляло агентство, через стрімке збільшення числа інфікованих коронавірусом у Чернігові міський голова три дні тому говорив про ризик повернення до жорстких обмежувальних заходів. Про намір поки не переходити до наступного етапу карантинних обмежень напередодні інформувала й Чернігівська ОДА. Щоправда ввечері вона повідомила, що обсяги карантинних обмежень в області залежатимуть від епідситуації у конкретному населеному пункті.

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Станом на 5 червня в Чернігівській області зареєстровано 252 випадки інфікування коронавірусом. Госпіталізовано 20 осіб, одужало - 83, померло - 7.