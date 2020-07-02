У мера Коломиї та його заступника виявили коронавірус

У міського голови міста Коломия, що на Івано-Франківщині, Ігора Слюзара, та одного з його заступників підтверджено COVID-19.

Про це Слюзар повідомив у Facebook.

«Сьогодні отримав результат ПЛР-тесту. У мене виявили COVID-19. Жодних симптомів наразі. Самопочуття добре», - написав міський голова Коломиї.

Він додав, що в одного із його заступників теж підтвердили інфікування коронавірусом.

«Ми з сім'ями йдемо на самоізоляцію на 2 тижні. Найближче коло контактних осіб також пройдуть тестування», - поінформував Слюзар.

Окрім того, він повідомив, що станом на 2 липня в Коломийській ОТГ коронавірус виявлено у 54 осіб. З них одужали 34, померли – четверо.

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За останніми даними в Івано-Франківській області зареєстровано 2489 випадків коронавірусу, 1108 осіб одужали.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 2 липня підтверджено 45 887 випадків COVID-19, з них 1185 летальних, 20 053 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 889 нових випадків.