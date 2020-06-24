Львів відкриває ресторани та фітнес-клуби

У Львові комісія з надзвичайних ситуацій дозволила відновити роботу закладів громадського харчування та фітнес-клубів в рамках пом'якшення карантину.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

«Сьогодні міська комісія з надзвичайних ситуацій відновила роботу: закладів громадського харчування в приміщенні - до 10 клієнтів; спортивних та фітнес-клубів - до 10 відвідувачів», - написав він.

За словами Садового, власники цих закладів мають забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників.

«Такі послаблення є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу. Епідеміологічна ситуація залишається непростою. Адаптивний карантин продовжено до 31 липня», - наголосив мер Львова.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 червня в Україні підтверджено 39 014 випадків COVID-19, з них 1051 летальний, 17 409 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 940 нових випадків.

В країні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшуватися чи посилюватися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

Від початку цього тижня поліція розпочала посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту на дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу.