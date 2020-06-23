Навчальний рік у школах може розпочатися 1 вересня – Міносвіти

Новий навчальний рік для учнів шкіл, швидше за все, розпочнеться з 1 вересня.

Про це повідомила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій в інтерв'ю РБК-Україна.

"До кінця червня спільно з МОЗ готуємо додаткові протоколи, які визначатимуть заходи безпеки у закладах освіти до повернення дітей з 1 вересня. Я впевнена, що новий навчальний рік для учнів шкіл розпочнеться з 1 вересня. Для студентів першого курсу - з 17 вересня. Ми передбачили коригуюче навчання в наступному році, щоб кожен учитель зрозумів, як опанували матеріал його учні", - сказала вона.

Мандзій зазначила, що рішення про відкриття шкіл з 1 вересня або продовження навчання в режимі онлайн в Кабміні поки немає. За її словами, все залежатиме від епідемічної ситуації в Україні.

Читайте також: МОН пропонує обговорити проєкт про дистанційну освіту у школах

"Я хочу трохи спростувати фейк. В коментарі одному з телеканалів я сказала про те, що навчання вже буде з використанням тих інструментів та технологій, які опанували вчителі. Але це не означає, що з 1 вересня ми перейдемо на дистанційне навчання", - додала Мандзій.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня тестуванням з математики й завершиться 17 липня тестуванням з хімії. На неї зареєструвалися 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування.

22 червня Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає для випускників шкіл 2020 року складання державної підсумкової атестації, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за бажанням. Цього ж року ЗНО буде обов’язковим тільки для тих випускників, хто планує вступати до вишів.