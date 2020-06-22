МОН пропонує обговорити проєкт про дистанційну освіту у школах

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти.

Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки.

Проєкт передбачає механізм дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти за двома напрямками: дистанційною формою як окремою формою здобуття освіти та використання технологій дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за різними формами (денною, вечірньою, заочною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою), педагогічним патронажем).

Окрім того, планується спрощення процедур організації дистанційного навчання для закладів освіти і здобувачів освіти, які бажають навчатися дистанційно.

У тексті проєкту враховано особливості дистанційного навчання під час карантину, а також передбачено умови для реалізації змішаного навчання.

Водночас проєктом не передбачено положення щодо оплати праці, наповнюваності класів (груп), штатного розпису, оскільки ці питання належать до предмета регулювання інших нормативних актів.

МОН просить надсилати пропозиції та зауваження до проєкту до 21 липня 2020 року на е-пошту storchak@mon.gov.ua з темою повідомлення «Громадське обговорення».

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції з 12 березня було запроваджено карантин, були усі навчальні заклади.

До 31 липня відповідно до рішення уряду діє адаптивний карантин. Зокрема, заборонено відвідування закладів освіти її здобувачами в групах більше 10 осіб, крім участі у державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, зовнішньому незалежному оцінюванні, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному фаховому вступному випробуванні, атестації у формі тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів “КРОК”, а також здійснення підтвердження кваліфікації моряків, проведення підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден, зокрема тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та проведення підготовки судноводіїв малих/маломірних суден.