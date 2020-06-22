МОН готує роз'яснення щодо закону "про звільнення від ДПА"

Міністерство освіти і науки готує лист із роз'ясненнями дій з реалізації положень закону про звільнення від проходження державної підсумкової атестації.

Про це ідеться на сторінці освітнього омбудсмена Сергія Горбачова у Facebook.

"Президент підписав закон "про звільнення від ДПА". Наразі Міністерство освіти і науки готує до оприлюднення лист з роз'ясненнями щодо конкретних дій з реалізації положень цього закону", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, цей лист має надати вичерпні і зрозумілі відповіді на безліч запитань, які виникли у дітей, батьків, учителів, керівників закладів освіти.

"Вибачте, що майже три доби нічого не повідомляв, оскільки до моменту оприлюднення листа не мав права щось коментувати, щоб раптом не ввести в оману. Бо є кілька питань, де потрібні ще уточнення - і МОН над цим працює. Свої пропозиції до цього листа я надав, тепер чекаємо оприлюднення найближчим часом", - додав Горбачов.

Як повідомляв Укрінформ, 18 червня Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому президентський закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року" (законопроєкт №3669).

Закон встановлює, що у зв’язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.