Рада дозволила випускникам-2020 складати ДПА за бажанням

Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому президентський закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року" (законопроєкт №3669).

Закон підтримали 356 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Крім того, депутати доручили Голові ВР невідкладно підписати даний закон і передати його на підпис Президенту.

Перед початком розгляду питання Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запропонував розглянути даний законопроєкт, який був зареєстрований учора, саме на засіданні сьогодні, 18 червня, оскільки він має вступити в силу до 30 червня.

Для того, щоб розглянути даний законопроєкт, на сьогоднішньому пленарному засіданні парламентарії ухвалили рішення про одноразове відхилення (ad hoc) від процедури розгляду.

Так, закон установлює, що у зв’язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

"Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням", - уточнюється в тексті документа.

Під час презентації законопроєкту представник Президента у Верховній Раді, перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук наголосив, що ці ініціатива "жодним чином не спрямована на скасування ЗНО".

Як зауважується у пояснювальній записці, метою і завданням ухвалення цього законопроєкту є мінімізація ризиків захворювання на COVID-19 під час оцінювання результатів навчання учнів (студентів), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, та уможливлення отримання ними в установленому законодавством порядку документів про здобуття повної загальної середньої освіти.