Чи посилювати у Києві карантин для категорії 60+, вирішуватиме місцева влада - Степанов

Посилювати чи ні епідеміологічні заходи для осіб, старших за 60 років, у зв'язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус у Києві, вирішуватиме місцева влада.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на питання, чи запроваджуватиме Київ жорсткіший карантин для категорії 60+ у зв'язку з погіршенням епідситуації у столиці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Все, що стосується адаптивного карантину або рішень щодо більш серйозних заходів, приймається відповідно регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це спеціально було передано на рівень області в умовах адаптивного карантину, який прийнятий у нас на рівні держави. В залежності від ситуації епідеміологічної регіональна влада і приймає рішення. Це стосується також і міста Києва. Тому це питання до органів місцевої влади”, - заявив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 8 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 462 випадки COVID-19, померли 797 осіб, одужали - 12195, хворіють на COVID-19 - 14470, з підозрою на коронавірус в Україні зафіксовано 65 687.

За минулу добу, 7 червня, в України на коронавірус загалом захворіли 463 особи. З них 32 дитини та 51 медпрацівник. Найбільше нових випадків зафіксовано в Києві — 72.