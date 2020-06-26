Супермаркети та транспорт: МОЗ наполягає на посиленні "карантинного" контролю

Міністерство охорони здоров’я просить контролюючі органи посилити контроль на транспорті, в супермаркети та в інших місцях скупчення людей.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“МОЗ звертається до контролюючих органів щодо посилення контролю на транспорті, перш за все до людей, які відповідають за перевезення громадян, або в супермаркетах, або інших закладах, де ризик передачі COVID-19 є максимальним”, - сказав Степанов.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 26 червня встановлено черговий антирекорд – за добу зареєстровано 1109 нових випадків коронавірусу. Загалом в країні підтверджено 41 117 випадків захворювання на COVID-19.

В Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшуватися чи посилюватися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

Читайте також: Степанов назвав області з найбільш напруженою ситуацією

Водночас Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 25 червня повідомив, що через збільшення кількості випадків COVID-19 в окремих регіонах вже розгортають лікарні другої хвилі на прийом хворих на коронавірус.