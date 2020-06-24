Ляшко радить учасникам ЗНО "не вештатися" перед тестуванням

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав учасників ЗНО не відвідувати місця скупчення людей перед тестуванням, яке має відбутися 25 червня.

Про це він сказав на брифінгу 24 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Звертаюся до учнів та їх батьків. Будь ласка, дотримуйтесь карантинних заходів, обмежте сьогодні свою мобільність, готуйтесь до ЗНО, не відвідуйте місця масового скупчення людей, мийте руки, обробляйте руки антисептиком, носіть маски у громадських будівлях у разі необхідності їх відвідування", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що уряд, органи місцевого самоврядування, департаменти освіти, охорони здоров'я, державної служби з питань безпечності харчових продуктів, головні державні санітарні лікарі областей, директора шкіл, а також вихователі зробили все можливе для того, щоб забезпечити безпечне проведення ЗНО в умовах карантину.

За його словами, 25 червня в кожній школі, яка є пунктом тестування, будуть організовані чіткі маршрути заходу учнів до території.

Ляшко розповів, що на вході будуть розроблені певні графіки. Дітей, які приходитимуть на ЗНО, перед входом опитають про стан здоров'я, буде проведена термометрія, показана чітко визначена аудиторія, де складатиметься ЗНО, по стрілках учасники проходитимуть до своєї аудиторії.

"В аудиторії 15 людей, стільці так розставлені, щоб дистанція була не менше 1.2 метра. По школах розставлені антисептики для обробки рук, в санітарних кімнатах буде мило, проточна вода та паперові рушники",- сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня тестуванням з математики й завершиться 17 липня тестуванням з хімії. На неї зареєструвалися 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування.