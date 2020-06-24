Мінфін розповів, де і коли повертатиме кошти учасникам пробного ЗНО

Повернення коштів учасникам пробного зовнішнього незалежного оцінювання буде проводитися з 1 липня до 1 грудня 2020 року через відділення ПриватБанку.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Для уникнення будь-яких незручностей для учасників пробного ЗНО при поверненні їхніх коштів, сплачених за кожен навчальний предмет, уряд запланував проведення виплат у період з 1 липня до 1 грудня 2020 року через відділення ПриватБанку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з метою вчасного та повноцінного повернення коштів тим, хто їх сплатив, Мінфін спільно з МОН напрацював найбільш спрощену процедуру повернення коштів через ПриватБанк, що має найбільш розгалужену мережу відділень та розташований найближче до місця проживання учасників пробного ЗНО.

Головним розпорядником коштів є Міністерство освіти і науки України, що має укласти відповідний договір із ПриватБанком.

Механізм повернення коштів виглядає так: Центр оцінювання якості освіти до 30 червня формує та передає базу даних МОН. До бази внесено інформацію, зокрема, про унікальний номер учасника пробного ЗНО, що складається з 10 цифр. Це дозволяє правильно ідентифікувати особу. Також у базі наявні інша важлива інформація (ПІБ учасників; контактні номери телефонів; зазначені суми, що підлягають поверненню). МОН до 1 липня 2020 року передає цю базу ПриватБанку.

"Якщо ви є клієнтом ПриватБанку, банківська установа перевірить надану МОН базу й автоматично перерахує необхідну суму коштів на ваш рахунок. Якщо у вас немає рахунку у ПриватБанку, то вам на номер телефону надійде смс-повідомлення з інформацією, що банк відкрив картку і перерахував на неї кошти. Для отримання картки необхідно прийти у відділення та предʼявити документ, що підтверджує особу. Важливо: звернутися до відділення для отримання картки необхідно не пізніше 1 грудня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, для участі у пробному ЗНО у 2020 році зареєструвалося близько 219 тисяч осіб. Загальна кількість пробних тестувань ЗНО мала становити більше 362 тисяч (тобто окремі учні зареєструвалися для проходження пробного ЗНО з кількох предметів). Всього з держбюджету планується повернути учасникам пробного ЗНО 52 млн 450 тис. грн.