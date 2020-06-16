Держава має повернути учасникам пробного ЗНО близько 27 мільйонів

Учасники пробного ЗНО сплатили державі за цю послугу понад 53 млн грн, близько 27 млн грн були вже використані на підготовку пробного тестування.

Про це в коментарі Укрінформу розповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

“Загалом учасниками пробного ЗНО було сплачено понад 53 млн грн. Але у нас є залишкові кошти, які не були використані для проведення пробного тестування, з огляду на те, що ми не залучали інструкторів, чергових, старших інструкторів. І ця сума наразі складає приблизно 26 млн грн”, - сказала Вакуленко.

Вона розповіла, що кошти, які громадяни сплачують за можливість пройти пробне тестування, використовуються для багатьох статей витрат.

“Це розроблення тестових завдань, макетування, тиражування тестових зошитів, підготовка та відправка. Це підготовка файлів, текстів для завдань частини розуміння мови на слух для тестування з іноземної мови. Це створення перекладів тестів мовами національних меншин, це інформування учасників про перебіг реєстрації, створення сервісів для реєстрації, отримання результатів. Це оплата праці залучених працівників до проведення пробного незалежного оцінювання. А також інші види робіт”, - зазначила Вакуленко.

Вона наголосила, що наразі УЦОЯО та регіональні центри оцінювання якості освіти зіткнулися з проблемою повернення коштів за пробне ЗНО через низку факторів.

“Наразі існуючі порядки (повернення коштів — ред.) передбачають, що кожна виплата повертається індивідуальним платежем, у нас немає автоматичної системи повернення коштів. Кожен учасник має подати заяву на повернення коштів. Бухгалтер на кожного учасника мусить зробити окреме платіжне доручення, вручну ввести в систему. Якщо ми говоримо про регіональні центри, то в регіональних центрах працює по 1-2 бухгалтери, відповідно ми порахували середню тривалість оформлення такого ручного платежу, і розуміємо, що в середньому один регіональний центр міг би обробляти такі платежі близько трьох років, тому що у нас велика кількість зареєстрованих учасників в регіонах і кожен платіж оформлювався би окремо”, - розповіла Вакуленко.

Також за її словами, ще одна проблема полягає в тому, що у більшості учасників ЗНО немає банківських карт і відповідно платіжних реквізитів, оплати здійснювалися через банківські структури, і тепер кошти мають бути перераховані батькам учасника пробного ЗНО, або його опікунам чи піклувальникам.

“Це складний з точки зору реалізації механізм. Ми просимо, щоб банківські структури, які мають на це відповідних співробітників, отримали від нас кошти , які ми не використали, отримали від держави компенсацію і змогли це здійснити централізовано”, - сказала Вакуленко.

Вона додала, що поки не визначено, з яких видатків будуть повертати ті кошти за пробне ЗНО, які УЦОЯО вже використав, але попередньо механізм повернення коштів передбачав, що вони будуть йти з фонду боротьби з COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, пробне ЗНО, заплановане на 15 та 17 червня і скасоване Кабміном через ситуацію з коронавірусом, можна пройти онлайн. У понеділок, 15 червня, мало відбутися пробне ЗНО з української мови та літератури. Пробне ЗНО з інших предметів заплановане 17 червня.

Основна сесія ЗНО в Україні має бути проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.