Київ та сім областей поки не можуть послаблювати карантин

Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Чернігівська області та Київ не відповідають критеріям, за яких можливе послаблення карантинних обмежень.

Такі дані 4 липня оприлюднені на сайті Центру громадського здоров’я.

Зокрема, у Києві динаміка зростання захворюваності складає 10,01% за дозволеного порогу <10%.

У Донецькій області в “червоній зоні” одразу три показники — охоплення тестуванням 16,15 за мінімально необхідних >24 на 100 000, виявлення нових випадків 11,39%, тоді як має бути <11%, а також динаміка — 376,89%.

У Закарпатській області надто висока заповненість ліжок у лікарнях, що працюють із хворими на коронавірусну хворобу — 63,55%, тоді як цільовий показник складає <50%, виявлення нових випадків — 18,73% та динаміка — 28,41%.

В Івано-Франківській області перевищено два цільові показники — виявлення нових випадків — 12,97% та динаміка 28,41%.

У Львівській та Рівненській області перевищено показник виявлення. 11,63% та 17,75% відповідно. А у Чернігівській занизьке охоплення тестуванням — 14,07.

Як повідомляв Укрінформ, до 31 липня відповідно до рішення уряду в Україні діє адаптивний карантин. Області, стан із захворюваністю в яких відповідає цільовим показникам, визначеним МОЗ, можуть поступово знімати частину карантинних обмежень.

Разом з тим у випадку погіршення ситуації обмеження можуть повертатися.