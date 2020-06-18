Захворюваність на COVID-19 зросла вдвічі за останній тиждень - Степанов

За останній тиждень захворюваність на COVID-19 зросла у два рази.

Про це на брифінгу 18 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіло 829 осіб, з них 61 дитина та 66 медпрацівників. Це новий антирекорд, який встановлено в Україні. ...Якщо ми проаналізуємо цифри, які ми бачимо останній тиждень, і порівняємо це навіть з місячними даними, то кількість захворювань за добу у нас зросла у два рази", - сказав Степанов.

За його словами, це результат того, що українці легковажно ставляться до карантинних обмежень, і їх пом'якшення сприймають як скасування.

За минулу добу захворіло 829 осіб, з них 61 дитина та 66 медпрацівників. Було госпіталізовано 295 осіб, зафіксовано 23 летальних випадки. Одужали 504 пацієнти.

За попередню добу, додав Степанов, загалом було здійснено 21 204 тестування, з них 12 106 досліджень методом ПЛР, а також 9 098 досліджень ІФА.

За даними ЦГЗ, на 18 червня (станом на 9:00) в Україні 34 063 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 966 летальних, 15 447 пацієнтів одужали. Загалом проведено 530 442 тестування методом ПЛР.