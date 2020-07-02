Укрзалізниця призначила шість електричок із Києва
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Укрзалізниця призначила рейси ще шести регіональним поїздам. Вони прямуватимуть із Києва до Жмеринки, Фастова, Шостки, Конотопа, Неданчичів та Славутича з 3 липня та будуть курсувати у передвихідні та вихідні дні", - йдеться у повідомленні.
Укрзалізниця призначила рейси регіональним поїздам №867/868 Київ – Жмеринка – Київ, №884/883 Фастів – Зернове – Київ-Волинський, №896/895 Київ-Волинський – Конотоп, Шостка – Київ-Волинський, №888/887 Київ-Волинський – Ворожба – Фастів, №880-879/882-881 Київ-Волинський – Славутич – Фастів, №866/865-864/863 Київ-Волинський – Неданчичі – Київ-Волинський.
Зазначається, що наразі діють обмеження щодо кількості пасажирів у межах 50% кількості місць для сидіння. Також обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів буде здійснюватися поїзною бригадою. У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників поліції.