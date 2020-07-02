Укрзалізниця призначила шість електричок із Києва

АТ "Укрзалізниця" призначила шість регіональних електропоїздів із Києва до Жмеринки, Фастова, Шостки, Конотопа, Неданчичів та Славутича.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця призначила рейси ще шести регіональним поїздам. Вони прямуватимуть із Києва до Жмеринки, Фастова, Шостки, Конотопа, Неданчичів та Славутича з 3 липня та будуть курсувати у передвихідні та вихідні дні", - йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця призначила рейси регіональним поїздам №867/868 Київ – Жмеринка – Київ, №884/883 Фастів – Зернове – Київ-Волинський, №896/895 Київ-Волинський – Конотоп, Шостка – Київ-Волинський, №888/887 Київ-Волинський – Ворожба – Фастів, №880-879/882-881 Київ-Волинський – Славутич – Фастів, №866/865-864/863 Київ-Волинський – Неданчичі – Київ-Волинський.

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Зазначається, що наразі діють обмеження щодо кількості пасажирів у межах 50% кількості місць для сидіння. Також обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів буде здійснюватися поїзною бригадою. У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників поліції.