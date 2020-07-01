Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 6 поїздів далекого сполучення

АТ "Укрзалізниця" почало продавати квитки на шість поїздів далекого сполучення – до Херсона, Бердянська та Новоолексіївки..

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на шість поїздів далекого сполучення. Зокрема, з цього тижня відновлять курсування поїзди до Херсона, Бердянська та Новоолексіївки", – йдеться в повідомленні.

Поїзд №375/376 Харків – Херсон курсуватиме щоденно з Харкова з 5 липня, з Херсона – з 6 липня.

Поїзд №86/85 Львів – Новоолексіївка вирушить зі Львова 5 липня, з Новоолексіївки – 6 липня. До 12 вересня він курсуватиме щодня, після 13 вересня – через день.

Поїзд №88/87 Ковель – Новоолексіївка курсуватиме з Ковеля із 7 липня через день у непарні, з Новоолексіївки – з 8 липня через день у парні.

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Поїзд №110/109 Львів – Херсон курсуватиме щоденно зі Львова з 3 липня, з Херсона – з 4 липня.

Поїзд №261/262 Харків – Бердянськ курсуватиме з Харкова з 3 липня до 5 вересня через день у непарні, з Бердянська – з 4 липня до 6 вересня у парні дні.

Поїзд №282/281 Хмельницький – Генічеськ курсуватиме з Хмельницького через день з 8 липня, з Генічеська – через день з 9 липня.

Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" з 1 липня запустить щоденний поїзд сполученням Київ – Одеса – Київ, який курсуватиме до 31 серпня.