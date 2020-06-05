В Україні майже п'ять тисяч медиків захворіли на COVID-19

Станом на 5 червня в Україні зареєстровано 4 963 випадки захворювання на COVID-19, серед дітей таких випадків 1859.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом за весь час пандемії захворіло 25 964 особи, з них 1859 дітей, а також 4 963 медпрацівника", - сказав Степанов.

За добу захворіло 553 особи, з яких 30 дітей, а також 65 медпрацівників. Госпіталізовано 103 особи.

За попередню добу загалом було здійснено 16 793 тестування, з яких 11 142 дослідження методом ПЛР , а 5 561 - ІФА-тестування.