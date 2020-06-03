Подолали COVID-19: у Дніпрі з лікарні виписали двох пацієнтів 70+

У Дніпрі двох чоловіків 71-го та 75 років, в яких раніше діагностували COVID-19, виписали з лікарні після одужання.

Про це кореспондента Укрінформу повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім Мечникова Сергій Риженко.

«Віктор Гапонцев переніс 2 інфаркти та хворіє на цукровий діабет, шансів на одужання в нього було небагато. Реанімація була складною, підключали і до штучного дихання, але нашим лікарям все ж таки вдалося врятувати і вилікувати чоловіка. Інший пацієнт, Олександр Савельєв, має ниркову недостатність, тому складним завданням для лікарів було обійтися без діалізу і запустити нирки. Бо інакше пацієнт був би залежним від лікарень. А так ми відпускаємо додому здорову людину», - розповів Риженко.

У Дніпрі виписали з лікарні чотирьох пацієнтів, що одужали від коронавірусу / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

Як повідомлялося, в Україні станом на 3 червня лабораторно підтверджено 24 823 випадки COVID-19, зокрема 483 за минулу добу, померло 735 осіб, одужало 10 440 людей.

На Дніпропетровщини на COVID-19 занедужали 952 мешканці, з них 267 уже одужали, 21 помер.