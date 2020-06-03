У військовій частині Києва - вже 27 хворих на COVID-19

У військовій частині А0105, що знаходиться в Києві і де зафіксовано спалах коронавірусу, проведена заключна дезінфекція та проведені ПЛР-тести 150 службовцям військової частини.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Представники Медичних сил Збройних Сил України було провели низку заходів щодо підтримання належного санітарного та епідемічного благополуччя на об’єктах військової частини А0105. Силами та засобами регіонального санітарно-епідеміологічного управління здійснено заключну дезінфекцію в осередку захворювання площею 1800 квадратних метрів. Медичною службою військової частини проведена активна робота щодо виявлення можливих контактних осіб та їх ізоляція. Також відібрано понад 150 зразків біологічного матеріалу для лабораторного дослідження методом ПЛР», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що командиру військової частини було вручено припис щодо проведення протиепідемічних заходів з метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Станом на 10.00, 03 червня, у військовій частині А0105 хворіє 27 осіб. З них 5 осіб знаходяться на стаціонарному лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі “ГВКГ”, решта перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Як повідомляв Укрінформ, за останню добу в Збройних силах України виявлено 10 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом, станом на 3 червня, в армії хворіє 124 особи.