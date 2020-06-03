На підприємствах Укроборонпрому нарахували 60 випадків COVID-19

Цього тижня на підприємствах-учасниках ДК "Укроборонпром" зафіксовано та локалізовано найбільшу кількість нових випадків захворювання працівників на коронавірусну інфекцію за час національного карантину.

Серед усіх працівників концерну - майже 69 000 осіб, - підтверджено 60 випадків коронавірусу, повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

"Найбільшу кількість хворих виявлено на “Заводі точної механіки” (м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.) – 7 нових випадків. Всього на підприємстві COVID-19 підтверджено у 35 працівників, 5 з них перебувають у лікарні, решта – хворіють безсимптомно. На Заводі працює 231 працівник, серед 107 протестованих наразі у більшої половини (62) результати негативні. Тестування працівників триває – усі тестові системи придбані за рахунок заводу", - йдеться в повідомленні.

За інформацією в.о. директора заводу Володимира Дудка, усі працівники – і підтверджені, і з підозрою на захворювання, які не потребують стаціонарного лікування, - перебувають вдома на самоізоляції з 18 травня. Після одужання вони обов’язково пройдуть повторне тестування перед виходом на роботу. Зазначається, що на заводі було проведено повну дезінфекцію усіх приміщень, закуплено додаткові засоби медзахисту та дезінфекції, проведено повторні інструктажі для співробітників.

За інформацією пресслужби, на дванадцятому тижні національного карантину нові поодинокі випадки підтверджені також на Заводі імені Малишева у Харкові (2 хворих) та казенному підприємстві "Науково-Виробничий Комплекс "Іскра" (Запоріжжя) (2 хворих). На обох підприємствах посилено заходи з контролю здоров’я працівників, проводиться дезінфекція приміщень, робітників, які могли мати контакт із хворими, відправлено на самоізоляцію.

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В концерні підкреслили, що попри послаблення карантину в країні, на жодному підприємстві Укроборонпрому заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції не були пом’якшені або переглянуті: на прохідних та протягом робочого дня триває постійний контроль температури, кав’ярні та їдальні – зачинені, працівники дотримуються маскового режиму та соціального дистанціювання, відбувається регулярна дезінфекція робочих цехів.

«Загальна кількість працівників усіх підприємств Концерну сьогодні складає майже 69 000 осіб, серед них підтверджених випадків захворювання на COVID19 – всього 60», - повідомили в Укроборонпромі.

Раніше, 29 травня, ДК "Укроборонпром" повідомляв про 47 виявлених випадки захворювання на коронавірусну інфекцію на підприємствах-учасниках Концерну від початку карантину.

Як повідомляв Укрінформ, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 24 823 особи, з них 1791 дитина та 4 785 медичних працівників. Летальних випадків від коронавірусу - 735, 10 440 пацієнтів одужало. За останню добу зафіксовано 483 нові випадки.