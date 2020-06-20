За добу у Києві підтвердили 76 випадків коронавірусу

За добу у Києві зафіксовано 76 нових випадків коронавірусної інфекції.

Одна людина померла, інформує мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 76 людей.1 випадок – летальний. Усього від коронавірусу померли 97 мешканців Києва. На сьогодні в столиці вже 4252 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - зазначив він.

Так, захворіли 36 жінок віком від 22 до 85 років, 32 особи віком від 18 до 74 років, 5 дівчаток від 5 до 15 років та 3 хлопчики, яким 2,7 та 17 років. Захворіли, зокрема, і двоє медиків. "До лікарень столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 59 людей. Усього коронавірус подолали 1391 мешканців столиці", - написав Кличко.

За його даними, найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 15. Солом’янському – 11. У Дарницькому та Святошинському районах – по 8 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 20 червня підтверджено 35 825 випадків COVID-19, з них за добу — 841 нових.