SkyUp відновлює рейси Україною

Авіакомпанія SkyUp Airlines з 26 червня починає поступово відновлювати свою польотну програму. Старт регулярних авіаперевезень планується розпочати із внутрішнього сполучення.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі авіакомпанії.

“Вже в червні з Києва можна буде полетіти до Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя та у зворотному напрямку. А новинкою сезону стане розширення програми міжрегіональних польотів: у липні стартують рейси між Харковом і Львовом, Харковом і Одесою, Львовом і Одесою, а також Львовом і Херсоном”, - повідомили в SkyUp.

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Перші рейси SkyUp всередині України заплановано на 26 червня: Київ – Львів, Київ – Одеса.

29 червня - Київ – Харків, Київ – Запоріжжя, Львів – Київ, Одеса – Київ.

30 червня - Київ – Львів.

Вартість квитків стартує від 500 гривень в одну сторону без багажу.