SkyUp отримала 286 тисяч звернень щодо компенсації невикористаних квитків

SkyUp отримала 286 тисяч звернень щодо компенсації невикористаних квитків

КАРАНТИН
Укрінформ
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines отримала 286 тисяч звернень щодо компенсації за невикористані квитки під час карантину, оскільки було призупинено регулярне авіасполучення.

Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.

"Починаючи з березня, SkyUp Airlines отримали близько 286 000 звернень щодо компенсації за невикористані через заборону польотів квитки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пасажири вже отримали 13 186 євро та 1 882 158 грн відшкодувань.

SkyUp повідомляє, що пасажири можуть скористатися одним з трьох доступних варіантів на вибір:

- без додаткових доплат перенести дату невиконаного перельоту за тим самим маршрутом на більш пізню в рамках року від дати невиконаного рейсу, за винятком святкових дат, якщо скасоване бронювання не випадало на такі ж дати поточного року;

- повернути вартість невикористаного квитка у вигляді промокоду на 120% від його вартості. Цей промокод можна використовувати для оплати нового квитка або додаткових послуг на будь-якому регулярному рейсі SkyUp Airlines;

- власне отримати відшкодування квитка згідно з умовами тарифу. Однак на кошти у більшості випадків доведеться чекати довше, ніж за звичайних умов.

Водночас у авіакомпанії просять звертати увагу на умови тарифу квитків на рейси авіакомпанії, оскільки у разі скасування подорожі (наприклад, самим пасажиром з особистих причин) зміна дати поїздки або відшкодування вартості квитка здійснюватиметься відповідно до умов тарифу.

"Нагадаємо, що тарифи Basic і Standard більш доступні по ціні, але мають певні обмеження щодо зміни дати або повернення квитка, а Flex — більш гнучкий", - повідомляє SkyUp.

На 20 червня, згідно зі статистичними даними авіакомпанії, 4 685 пасажирів оформили промокод на загальну суму 38 184 574 грн.

В SkyUp також обіцяють розглянути усі звернення пасажирів та виконати їхні запити. Також зауважують, що від початку карантину служба підтримки працювала у перевантаженому режимі і щодня надходило до 13 000 звернень. Через те, що обробити звернення протягом 3-5 днів, як за звичайних умов, фізично не було можливості, час на зворотній зв’язок продовжував зростати.

"Для виправлення ситуації SkyUp впроваджує систему автоматизації обробки звернень. Це означає, що пасажир після реєстрації на сайті авіакомпанії у персональному онлайн-кабінеті зможе самостійно обрати вид відшкодування, який його влаштовує, а пасажири, які раніше подавали заявки на повернення коштів, за бажанням, — змінити статус заявки на промокод чи перенесення дати, якщо за поданою раніше заявкою ще не був виставлений рахунок на повернення коштів", - повідомляють в авіакомпанії та додають, що такий функціонал буде доступний орієнтовно через три тижні.

В SkyUp пояснюють, що всі пасажири, чиї рейси були скасовані через карантин або можуть бути скасовані через відсутність дозволу з боку країн призначення на в’їзд громадян України, мають право на повернення коштів за невикористані квитки згідно з тарифом. Однак попереджають, що на розгляд заявки та виплату коштів авіакомпанії знадобиться від трьох до шести місяців.

Читайте також: Українська авіакомпанія відновить з 1 липня міжнародні рейси до Грузії та Албанії

Як повідомлялося, в Україні з 15 червня відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через епідемію коронавірусу. Відновлення внутрішнього авіаційного сполучення відбулося 5 червня.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто, обмежувальні заходи поступово пом’якшують залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-