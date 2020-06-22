Українська авіакомпанія відновить з 1 липня міжнародні рейси до Грузії та Албанії

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines планує відновити міжнародні рейси з 1 липня польотами до Грузії та Албанії.

Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.

"Міжнародні рейси планується розпочати 1 липня польотами до Грузії та Албанії, а з 15 липня — і до інших країн, передбачених розкладом ще до запровадження карантину, якщо скасування заборони на в’їзд до них відбуватиметься згідно з попередніми домовленостями між країнами", - йдеться у повідомленні.

SkyUp закликає подорожувальників бути уважними через пандемію коронавірусу, оскільки відкриття неба ще не означає зняття всіх обмежень на подорожі.

"Під час планування мандрівки, до придбання квитка на рейси авіакомпанії SkyUp, рекомендуємо пасажирам ознайомитися з вимогами в’їзду до країни призначення, з правилами повернення з тієї чи іншої країни до України, а також переконатися у наявності всіх необхідних дозвільних документів для здійснення подорожі", - зауважують в авіакомпанії.

У SkyUp попереджають, що якщо пасажир придбає авіаквиток в країну, правила в’їзду до якої не може виконати, повернення коштів за невикористаний авіаквиток здійснюватиметься згідно з тарифом, але може тривати до півроку.

Як повідомлялося, в Україні з 15 червня відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через епідемію коронавірусу. Відновлення внутрішнього авіаційного сполучення відбулося 5 червня.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто, обмежувальні заходи поступово пом’якшують залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні