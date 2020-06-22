В аеропорту "Київ" на сьогодні запланували 21 рейс, у "Борисполі" - 39

У міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) на понеділок, 22 червня, заплановано 21 рейс на виліт та приліт.

Про це свідчить інформація на онлайн-табло аеропорту.

Зокрема, 22 червня відбулися вильоти до Мінська (Білорусь) та Дортмунда ( Німеччина), плануються вильоти до Гамбурга (Німеччина), Лутона (Велика Британія), Меммінгена (Німеччина), Таллінна ( Естонія), Будапешта (Угорщина), Лейпцига (Німеччина), Кельна (Німеччина), Копенгагена (Данія), Запоріжжя, ще один рейс до Мінська.

У понеділок до аеропорту "Київ" вже прибув літак із Запоріжжя та очікується прибуття рейсів із Лутона, Дортмунда, Мінська (два рейси), Гамбурга, Меммінгена, Таллінна, Будапешта.

Крім того, в аеропорту "Київ" на 22 червня скасовано 39 рейсів.

Згідно з онлайн-табло міжнародного аеропорту "Бориспіль", на 22 червня заплановано 39 рейсів.

Зокрема, відбулися вильоти до Тель-Авіва (Ізраїль) - два рейси, Каїра (Єгипет), Саутенда (аеропорт Лондона, Велика Британія), Мінська, Львова, Дніпра, Одеси. У "Борисполі" на 22 червня також заплановані міжнародні рейси до Тель-Авіва, Мінська, Франкфурта (Німеччина), Нью-Йорка (США), Гамбурга, Делі (Індія), Амстердама (Нідерланди), Праги (Чехія), Берліна (Німеччина).

Також заплановані на виліт внутрішні рейси до Дніпра, Одеси, Харкова.

Крім того, 22 червня в "Бориспіль" прилетіли літаки з Мінська, Франкфурта, Дніпра, Одеси, Харкова. Також очікується прибуття рейсів з Тель-Авіва (три рейси), Делі, Амстердама, Праги, Саутенда, Мінська, Берліна, Гельсінки.

22 червня "Бориспіль" також здійснить обслуговування внутрішніх рейсів зі Львова, Дніпра, Одеси.

Згідно з інформацією онлайн-табло, 18 червня у "Борисполі" не скасовано жодного рейсу.

Як повідомлялося, в Україні з 15 червня відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через епідемію коронавірусу. Відновлення внутрішнього авіаційного сполучення відбулося 5 червня.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто, обмежувальні заходи поступово пом’якшують залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.