Аеропорт "Харків" відновив авіасполучення з Мінськом та Будапештом

Міжнародний аеропорт "Харків" відновив міжнародне авіасполучення з Мінськом та Будапештом.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі аеропорту.

"Рейс з Мінська авіакомпанії Belavia- Belarusian Airlines прибув сьогодні о 00:08 та вилетів до Мінська о 05:26. Також сьогодні авіакомпанія WizzAir відновляє свої рейси до Харкова. Рейс із Будапешта має прибути о 21:50, виліт борту із Харкова до Угорщини очікується о 22:20", - зазначили у пресслужбі.

Польоти до Мінська, додали у пресслужбі, будуть здійснюватися двічі на тиждень - у понеділок і п’ятницю, а з 4 липня також по суботах. Вартість квитка стартуватиме від 2337 грн.

"Щодо Будапешта, то рейси відбуватимуться щоденно, мінімальна вартість квитка у червні - від 579 грн (тільки з ручним багажем)", - пояснили у пресслужбі.

Пасажири, зазначили у пресслужбі, зобов’язані пройти температурний скрініг. А прибулі в з-за кордону повинні пройти обов'язкову 14-денну самоізоляцію за допомогою програми "Дій вдома".

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Як повідомляв Укрінформ, 15 червня о 22:05 міжнародний аеропорт "Харків" прийняв з Києва перший після відновлення авіасполучення рейс української авіакомпані "Роза ветров", а вже 16 червня о 07:40 відбувся зворотний рейс з Харкова до Києва. Прямі регулярні рейси з Харкова до Києва будуть виконуватися щоденно, вартість квитків - від 834 грн.

Рейси з Харкова до інших міст країни, включаючи Одесу, планують розпочати у липні.