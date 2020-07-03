Волинь посилює карантин

Відсьогодні на Волині посилюють карантинні заходи у районах масового відпочинку, зокрема біля водойм.

Таке рішення напередодні ввечері прийняла регіональна комісія ТЕБ і НС, повідомляє пресслужба Волинської обласної держадміністрації.

"3 липня 2020 року в області відбудеться посилення карантину в районах з місцями масового відпочинку людей, зокрема біля водойм. У цьому числі й Шацький район, де окрім цього з 3 липня забороняються регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні", - йдеться у повідомленні.

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Посилити контроль та карантинні заходи на території області вирішили за поданням головного державного санітарного лікаря області Наталії Янко. За її словами, рівень захворюваності на COVID-19 у Волинській області стабільно високий, регіон посідає четверте місце в Україні щодо поширення коронавірусної інфекції.

«Зокрема, упродовж останніх трьох днів щоденно реєструються перевищення по 2 із 4 визначених критеріїв: коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 зростає і становить 21,3 %, 23,1 %, 24,1 % при рекомендованому не більше 11%. Ще один перевищений показник – динаміка випадків інфікування, який щоденно збільшується і становить відповідно 10,4 %, 19,4 % та 24,5 % (при рекомендованому не більше 10%). Середній показник захворюваності по області на COVID-19 за останніх 7 днів становить 47 на 100 тис. населення", - наголосила Янко.

За її словами, найвищі рівні захворюваності, як і раніше, зафіксовано у Камінь-Каширському (93,8 випадка захворювання на 100 тис.населення), Ківерцівському (77,1) та Ратнівському (73,3 ) районах. За останній тиждень найбільше зростання захворюваності відбувається в Шацькому районі (60,3 на 100 тис. населення) та у Луцьку (47,8).

За рішенням комісії, контролюючі органи проводитимуть на всій території області перевірки закладів, що надають послуги з розміщення (баз відпочинку, майданчиків для кемпінгу, хостелів, санаторіїв, пансіонатів, літніх оздоровчих таборів тощо).

Окрім цього, Шацькій райдержадміністрації рекомендовано прийняти ряд додаткових рішень для протидії поширенню коронавірусній інфекції.

Як повідомлялося, станом на 3 липня в Україні лабораторно підтверджено 46 763 випадки COVID-19, зокрема 876 за добу. Зафіксовано загалом 1212 летальних випадків. Одужало 20 558 осіб.