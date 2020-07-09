У Тернополі відсьогодні послабили карантин

У Тернополі відсьогодні пом`якшили карантинні обмеження щодо роботи закладів громадського харчування та партнерських пологів.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.

"Сьогодні на засіданні міського оперативного штабу дозволити роботу закладів громадського харчування після 22:00 згідно з графіками їх роботи. Також дозволена практика партнерських пологів за результатами консиліуму лікарів та наявності ПЛР-тестування", - повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

У міському штабі по боротьбі із COVID-19 нагадують, що при партнерських пологах потрібно дотримуватися умов карантину та певних вимог до партнера:

обов’язкове тестування партнера на наявність коронавірусу методом ПЛР або методом ІФА IgM з дотриманням умов самоізоляції з моменту відбору матеріалу до настання пологів (не більше 72 год);

наявності засобів індивідуального захисту (маска чи респіратор, захисні рукавички, екран чи окуляри).

Нагадаємо: за минулу добу на Тернопільщині виявили 11 нових випадків COVID-19. Загалом з початку пандемії в області зафіксували 2153 інфікування на цю недугу.