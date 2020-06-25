Для вступників з Криму і ОРДЛО скасували самоізоляцію

Кабмін вніс зміни в постанову № 392 від 20 травня 2020 року "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Представляючи проєкт рішення на засіданні уряду 25 червня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив: "Пропонується передбачити, що центри надання адміністративних послуг самостійно визначають час своєї роботи. Також пропонується виключити з випадків обов'язкової самоізоляції чи обсервації учасників вступних випробувань, зокрема для вступу через освітні центри “Крим-Україна” та “Донбас-Україна”.

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За його словами, передбачено також можливість припинення режиму самоізоляції або обсервації для осіб, які перетинають державний кордон (іноземців або осіб без громадянства) або контрольно-пропускні пункти на межі з тимчасово окупованою територією, у разі одержання негативного результату тестування на коронавірус методом ПЛР.