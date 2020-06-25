Кабмін визначив дати завершення навчального року у школах і коледжах

Кабінет міністрів визначив дати завершення навчального року для учнів та випускників шкіл, а також учнів закладів профосвіти.

Відповідне розпорядження ухвалене на засіданні 25 червня.

Згідно з рішенням Кабміну, у зв’язку із запровадженням заходів, спрямованих на запобігання поширенню в Україні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, закінчення 2019/2020 навчального року для учнів закладів загальної середньої освіти, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту у 202/2021 навчальному році, відбудеться не пізніше 1 липня 2020 року.

Для учнів закладів загальної середньої освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, цей навчальний рік закінчується протягом 10 робочих днів після визначення результатів додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання, але не пізніше 31 серпня 2020 року.

Водночас для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти закінчення навчального року передбачено не пізніше 31 липня 2020 року.

Як повідомлялося, сьогодні розпочалася основна сесія ЗНО, яка триватиме до 17 липня, додаткова сесія запланована на період з 23 липня по 11 серпня.