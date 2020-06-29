На Буковині послабили карантин - відкривають ресторани і запускають автобуси

У Чернівецькій області з першого липня відновлять внутрішньообласне автобусне сполучення, відкриють ресторани, спортзали та дитячі майданчики.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"На Буковині із 1 липня буде відновлено внутрішньообласне сполучення. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. При цьому у транспорті мають бути заповнені лише сидячі місця, а пасажири повинні їхати в масках. Також проводитимуть температурний скринінг", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в області дозволять роботу спортзалів та ресторанів, за умови, що у приміщенні перебуватимуть не більше 10 осіб.

Зазначається також, що з першого липня відкриються стадіони та спортивні майданчики. Дозволять проведення індивідуальних і групових тренувань (до 10 осіб) на відкритому повітрі.

Напередодні Кабінет міністрів України зарахував Буковину до переліку областей, у яких можливе послаблення карантинних обмежень.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 29 червня в Україні лабораторно підтверджено 43 628 випадків COVID-19, за минулу добу захворіло 646 осіб.

У Чернівецькій області зафіксували 4745 випадків COVID-19. З них 1889 пацієнтів одужали, 183 осіб померли.