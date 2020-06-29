Київ і 12 областей не готові до послаблення карантину - МОЗ

Київ і 12 областей не готові до послаблення карантину - МОЗ

Список
Укрінформ
Станом на 29 червня 12 областей України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів щодо коронавірусу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, не готові до послаблення карантину м. Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Хмельницька, Чернігівська та Івано-Франківська області.

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Як зазначають в МОЗ, перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям.

Читайте також: В Україні захворюваність на пневмонію за місяць зросла вдвічі

Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Зокрема, показник завантаженості ліжок у лікарнях, де лікують хворих з коронавірусом, становить: у Києві - майже 39%, на Закарпатті - понад 70%, у Чернівецькій області - майже 46%, на Волині - майже 45%, на Вінниччині - понад 41%, на Рівненщині - 35,5%.

Як повідомлялося, станом 29 червня в Україні лабораторно підтверджено 43 628 випадків COVID-19, за минулу добу захворіло 646 осіб.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-