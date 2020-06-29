Київ і 12 областей не готові до послаблення карантину - МОЗ

Станом на 29 червня 12 областей України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів щодо коронавірусу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, не готові до послаблення карантину м. Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Хмельницька, Чернігівська та Івано-Франківська області.

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Як зазначають в МОЗ, перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям.

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Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Зокрема, показник завантаженості ліжок у лікарнях, де лікують хворих з коронавірусом, становить: у Києві - майже 39%, на Закарпатті - понад 70%, у Чернівецькій області - майже 46%, на Волині - майже 45%, на Вінниччині - понад 41%, на Рівненщині - 35,5%.

Як повідомлялося, станом 29 червня в Україні лабораторно підтверджено 43 628 випадків COVID-19, за минулу добу захворіло 646 осіб.