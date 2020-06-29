В Україні захворюваність на пневмонію за місяць зросла вдвічі

Протягом останнього місяця було зареєстровано збільшення вдвічі кількості випадків захворюваності на пневмонію як ускладнення від COVID-19.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Окрім тих цифр, які я оголошую кожного ранку на брифінгу, ми ще аналізуємо і захворюваність на пневмонію. Ми за місяць отримали в два рази більше кількості пневмонії, основною причиною якої є COVID-19", - сказав міністр.

Він нагадав, що МОЗ розширив перелік ПЛР-тестування, які віддбуваються у зв'язку з COVID-19, і були додані нові випадки пневмонії.

"Тобто незалежно від того, є симптоми коронавірусу чи не має, ми тестуємо всіх (хто захворів - ред.) без виключення на пневмонію, які реєструються в нашій країні. Це важливо, тому що основним таким ускладненням COVID-19 є пневмонія, яка дуже важко проходить і дуже часто призводить до летальних випадків", - додав Степанов.

За його словами, у середині квітня в тиждень реєстрували 5 тис. 61 випадок пневмонії. Надалі кількість випадків захворюваності почала падати, як вважають у МОЗ, завдяки карантинним обмежувальним заходам.

"На 11 травня ми вийшли на показник 2 тисячі 143 пневмонії за тиждень. На сьогоднішній день реєструємо більше чотирьох тисяч пневмоній на тиждень, у тому числі це ускладнення від COVID-19", - наголосив урядовець.

Як повідомлялося, на 29 червня в Україні лабораторно підтверджено 43 628 випадків COVID-19, за минулу добу захворіло 646 осіб.