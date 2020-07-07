За порушення карантину протягом червня у Києві склали майже 370 протоколів

У червні під час перевірки суб’єктів господарювання Києва було складено 369 протоколів за порушення режиму карантину.

Про це на брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Місто продовжує перевірки суб’єктів господарювання на дотримання регламентів їхньої роботи. Тільки минулого місяця спеціальна комісія, до якої входять співробітники Держпродспоживслужби, поліції та Муніципальної охорони, склала 369 протоколів про порушення", - сказав міський голова.

За його словами, порушення зафіксували на продовольчих ринках та в магазинах, у торговельних центрах, кафе і ресторанах.

"Порушників штрафують, але непокоїть той факт, що підприємці почали нехтувати елементарними правилами, наражаючи на небезпеку і своїх співробітників, і відвідувачів. Це може призвести до спалахів хвороби, і тоді нам доведеться знову повернутися до суворих обмежень", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, Комісія з надзвичайних ситуацій Києва дозволила ресторанам, закладам громадського харчування, кінотеатрам і театрам працювати після 22:00.