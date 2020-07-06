Столичні лікарні, що приймають хворих на COVID-19, заповнені на 39%

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заповненість ліжок у лікарнях, де лікують хворих на коронавірус, сьогодні становить 39%. Це в медзакладах першої хвилі, у восьми лікарнях та 2 пологових будинках, де загалом ми підготували майже 900 місць. Ще 800 ліжок підготовлені в лікарнях другої хвилі", - розповів він.

Також мер додав, що у Києві ІФА-тестування можуть робити 12 закладів охорони здоров’я. І міська влада розглядає варіанти розширення таких можливостей.

"Хочу зазначити, що ІФА-тест з дослідженням коштує близько 300 гривень. Це невеликі кошти задля збереження здоров’я і життя людей, задля безпечної роботи бізнесу. Бо і підприємці також мають піклуватися про своїх співробітників і клієнтів", - сказав мер.

Кличко зазначив, що працівникам торгівлі і закладів громадського харчування ІФА-тести потрібно робити хоча б раз на місяць. Ці заклади відновили роботу в рамках послаблення обмежень і є місцями підвищеної небезпеки. У випадку захворювання хоча б одного співробітника, може статися спалах захворювання.

Мер додав, що ІФА-тести дозволять розвантажити систему діагностування на коронавірус та підвищити ефективність виявлення хвороби. "Але для остаточного встановлення діагнозу потрібен результат ПЛР-тесту. Його в медзакладах міста роблять безкоштовно", - сказав мер Києва.

Як повідомлялося, в Україні станом на 6 липня лабораторно підтверджені 49 043 випадки COVID-19, за добу — 543 нові випадки.