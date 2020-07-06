У лікарнях Києва 47 хворих на COVID-19 - у тяжкому стані

У лікарнях Києва перебувають 279 хворих на коронавірус, 47 пацієнтів у важкому стані.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом у лікарнях міста з підтвердженим діагнозом «коронавірус» сьогодні 279 хворих, в тому числі - 12 дітей, та 44 людини, зокрема і 4 дітей, з підозрою на коронавірус. У важкому стані 47 пацієнтів. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 25 хворих. Четверо людей підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Кисневої підтримки сьогодні потребують 72 хворих на коронавірус", - сказав Кличко.

Він зазначив, що із діагнозом «пневмонія» за минулу добу госпіталізували 18 людей. Всього запалення легень у київських медзакладах лікують 439 хворих.

Як повідомлялося, в Україні станом на 6 липня лабораторно підтверджені 49 043 випадки COVID-19, за добу — 543 нові випадки.