Степанов закликає дотримуватися карантину під час святкових вихідних

Про це він сказав на брифінгу 28 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У більшості європейських країн, окрім пом'якшення карантину, те ж саме що відбувається в Україні, але вони суворо дотримуються тих правил, які встановлені. Виконання цих правил не є важкими, вони дуже прості. Ти заходиш у будь-яке приміщення: в ресторан, в будь-яку будівлю, в ліфт, і ти просто надягаєш маску. Якщо ти знаходишся на вулиці, заходиш в супермаркет, то, окрім маски, ще користуєшся соціальною дистанцією в 1,5 метри і користуєшся антисептиками. Це не важко, але дотримання цих правил знижує ризик інфікування коронавірусною інфекцією і знижує його суттєво", - сказав він.

Міністр зазначив, що саме дотримання цих правил, в тому числі в європейських країнах, впливає на те, що в них немає різкого зростання захворюваності на COVID-19.

"По друге, в європейських країнах достатньо суворо контролюється дотримання цих правил як зі сторони власників закладів, так і зі сторони відповідних контролюючих органів. Ми зараз зверталися до наших контролюючих органів щодо більш суворого, більш жорсткого контролю за дотриманням цих правил. Бо це дуже важливо", - сказав він.

"Якщо ми будемо дотримуватись цих дуже простих правил, повірте, ми теж побачимо зовсім інші цифри і в нас не буде такого зростання на коронавірусну хворобу", - додав Степанов.

При цьому глава МОЗ закликав українців дотримуватися карантинних обмежень під час нинішніх святкових вихідних з нагоди Дня Конституції.

"Ми традиційно звикли відзначати свята у гучних компаніях, на концертах, але цього року все інакше, у нас є ворог COVID-19. Я звертаюся до вас, шановні українці, і дуже прошу: якщо ви збираєтеся кудись піти, то користуйтеся масками, антисептиками і тримайте соціальну дистанцію", - сказав Степанов.

Як наголосив міністр, щоб перемогти COVID-19 в Україні, потрібно мінімізувати контакти і за можливості залишатися вдома.

Як повідомлялося, станом на 28 червня в Україні підтверджено 42 982 випадки COVID-19, з них 1129 летальних. Одужали 18 934 пацієнти. За добу зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу.

При цьому в МОЗ наголосили, що минулої доби госпіталізували рекорду кількість хворих на COVID-19 – 237 осіб.