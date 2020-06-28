Степанов закликає дотримуватися карантину під час святкових вихідних

Степанов закликає дотримуватися карантину під час святкових вихідних

Укрінформ
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов впевнений, що суворе дотримання карантинних правил сприятиме зниженню захворюваності на COVID-19.

Про це він сказав на брифінгу 28 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У більшості європейських країн, окрім пом'якшення карантину, те ж саме що відбувається в Україні, але вони суворо дотримуються тих правил, які встановлені. Виконання цих правил не є важкими, вони дуже прості. Ти заходиш у будь-яке приміщення: в ресторан, в будь-яку будівлю, в ліфт, і ти просто надягаєш маску. Якщо ти знаходишся на вулиці, заходиш в супермаркет, то, окрім маски, ще користуєшся соціальною дистанцією в 1,5 метри і користуєшся антисептиками. Це не важко, але дотримання цих правил знижує ризик інфікування коронавірусною інфекцією і знижує його суттєво", - сказав він.

Міністр зазначив, що саме дотримання цих правил, в тому числі в європейських країнах, впливає на те, що в них немає різкого зростання захворюваності на COVID-19.

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"По друге, в європейських країнах достатньо суворо контролюється дотримання цих правил як зі сторони власників закладів, так і зі сторони відповідних контролюючих органів. Ми зараз зверталися до наших контролюючих органів щодо більш суворого, більш жорсткого контролю за дотриманням цих правил. Бо це дуже важливо", - сказав він.

"Якщо ми будемо дотримуватись цих дуже простих правил, повірте, ми теж побачимо зовсім інші цифри і в нас не буде такого зростання на коронавірусну хворобу", - додав Степанов.

При цьому глава МОЗ закликав українців дотримуватися карантинних обмежень під час нинішніх святкових вихідних з нагоди Дня Конституції.

"Ми традиційно звикли відзначати свята у гучних компаніях, на концертах, але цього року все інакше, у нас є ворог COVID-19. Я звертаюся до вас, шановні українці, і дуже прошу: якщо ви збираєтеся кудись піти, то користуйтеся масками, антисептиками і тримайте соціальну дистанцію", - сказав Степанов.

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Як наголосив міністр, щоб перемогти COVID-19 в Україні, потрібно мінімізувати контакти і за можливості залишатися вдома.

Як повідомлялося, станом на 28 червня в Україні підтверджено 42 982 випадки COVID-19, з них 1129 летальних. Одужали 18 934 пацієнти. За добу зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу.

При цьому в МОЗ наголосили, що минулої доби госпіталізували рекорду кількість хворих на COVID-19 – 237 осіб.

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