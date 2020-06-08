Райсуд у Львові призупиняє роботу – у судді виявили коронавірус

Личаківський райсуд Львова тимчасово припиняє роботу у звязку з тим, що в одного із суддів підтвердили інфікування коронавірусом.

Про це повідомила пресслужба райсуду.

«У зв’язку з підтвердженням захворювання судді Личаківського районного суду м. Львова на коронавірус COVID-19 у вівторок, 9 червня, роботу суду буде тимчасово призупинено з метою проведення дезінфекції приміщення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про відновлення роботи суду та подальші особливості режиму буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, станом на 7 червня в Україні лабораторно підтверджено 26 999 випадків COVID-19, у тому числі 485 - за останню добу.