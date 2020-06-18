В Україні за добу - 829 випадків коронавірусу
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Укрінформ
Станом на 18 червня в Україні підтверджено 34 063 випадки COVID-19, з них за добу - 829.
Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Так, згідно з оприлюдненими вранці у четвер даними, в Україні лабораторно підтверджено 34 063 випадки COVID-19, за добу зареєстровано 829 нових.
Одужали 14 943 осіб, Летальних випадків внаслідок COVID-19 - 966.
Зафіксовано 23 нових летальних випадків.