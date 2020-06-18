У світі - понад 8,4 мільйона випадків зараження коронавірусом
Укрінформ
У світі станом на ранок 18 червня кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 8 406 068 осіб.
Про це повідомляється на сайті Worldometer.
При цьому 4 415 833 осіб одужали, 451 387 пацієнтів - померли.
Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.
Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (2 234 471). Кількість померлих – 119 941 особи, одужали – 918 796.
На другому місці Бразилія – 960 309 хворих (46 665 померли й 503 507 одужали). На третьому місті Росія із 553 301 хворим (7 478 смертей та 304 342 особи, що одужали).
В Україні станом на 17 червня було 33 234 підтверджених випадків COVID-19, з них 943 летальних. Одужали 14 943 особи.
Фото: АА