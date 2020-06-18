У світі - понад 8,4 мільйона випадків зараження коронавірусом

У світі станом на ранок 18 червня кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 8 406 068 осіб.

Про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 4 415 833 осіб одужали, 451 387 пацієнтів - померли.

Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (2 234 471). Кількість померлих – 119 941 особи, одужали – 918 796.

На другому місці Бразилія – 960 309 хворих (46 665 померли й 503 507 одужали). На третьому місті Росія із 553 301 хворим (7 478 смертей та 304 342 особи, що одужали).

В Україні станом на 17 червня було 33 234 підтверджених випадків COVID-19, з них 943 летальних. Одужали 14 943 особи.

Фото: АА