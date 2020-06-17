Нова хвиля коронавірусу: Пекін скасував 60% польотів

У столиці КНР у середу скасували понад 60% комерційних польотів у рамках посилення безпекових заходів через нову хвилю поширення COVID-19.

Про це повідомляє AP.

«Китайська столиця в середу скасувала більш ніж 60% комерційних авіарейсів та підняла загальний рівень загрози через новий спалах коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Всього мова йде про скасування 1255 польотів із та до двох головних пекінських аеропортів.

Влада Пекіна запровадила низку обмежувальних заходів на в’їзд та виїзд із міста, особливо для жителів тих районів, де за останні дні були виявлені випадки зараження COVID-19. Рівень загрози в китайській столиці був піднятий із рівня 3 до 2.

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Як повідомлялося, за останні декілька днів у Пекіні було виявлено 137 нових випадків COVID-19, але серед них - жодного летального.

Пандемія коронавірусу вперше вибухнула якраз у Китаї – в місті Ухань наприкінці 2019 року.

Станом на ранок 17 червня кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у світі становить 8 264 468. Із них 446 135 – летальні, 4 321 498 людей одужали.