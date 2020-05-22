Міжнародна асоціація повітряного транспорту спрогнозувала відновлення галузі

Пасажирообіг авіації в світі може впасти в 2021 році на 24%-34% порівняно з докризовим 2019 роком, в залежності від того, як будуть послаблюватися обмеження на польоти.

Про це йдеться в розроблених Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA) сценаріях відновлення галузі, повідомляє avianews.com.

"Базовий сценарій буде реалізовано, якщо до третього кварталу 2020-го країни повністю відкриють внутрішні ринки на тлі повільного поетапного відновлення міжнародних рейсів. До того ж показник 2019 року авіаперевізники зможуть подолати не раніше 2023 року", - наголосили в асоціації.

У цьому прогнозі IATA очікує початок стрімкого підйому економіки наприкінці 2020 року, проте навіть у 2025 році авіація буде відставати на 10% від тих показників, які спочатку передбачалися без урахування кризи.

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Песимістичний сценарій передбачає більш повільне відновлення польотів і зняття обмежень з продовженням карантинних заходів на третій квартал 2020 року через можливу другу хвилю поширення COVID-19. В такому випадку пасажирообіг у 2021 році буде на 34% менше, ніж у 2019 році.

«Значна підтримка від урядів разом із вливаннями ліквідності від центробанків прискорять відновлення економіки після того, як пандемія контролюватиметься. Але для відновлення довіри пасажирів буде потрібно більше часу. І навіть після цього мандрівники швидше за все будуть ретельно стежити за витратами на поїздки, вважаючи за потрібне залишатися ближче до домівок», - прокоментував ситуацію голова IATA Олександр де Жуніяк.

Проведене організацією в квітні опитування пасажирів показало, що 40% респондентів готові повернутися до польотів лише через півроку і більш тривалий термін після того, як пандемія буде знаходитись під контролем.

При цьому 69% мандрівників назвали стабілізацію особистого фінансового стану як умову для відновлення подорожей.