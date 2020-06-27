МОЗ: 20% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації

Більшість нових інфікованих на коронавірус українців переносять хворобу легко.

Про це в ефірі програми Свобода Live заявила лікар-епідеміолог Центру громадського здоров’я МОЗ України Оксана Кошалко.

«80% – це легкі форми захворюваності. Госпіталізації потребує не більше ніж 20% хворих із усіх зареєстрованих випадків. І лише 5% потребує інтенсивної терапії», – повідомила Кошалко.

Станом на ранок п’ятниці, 26 червня в Україні виявлено понад 1109 нових випадків зараження. Це черговий антирекорд. Днем раніше, 25 червня захворіло 994 людини, а 24 червня — 940.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 41 117 осіб, з них 18 299 одужали, летальних випадків — 1086.