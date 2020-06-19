В Олександрівській лікарні Києва заповнені реанімації – головлікар

В Олександрівській лікарні в Києві, яка є однією з тих, де лікують хворих на COVID-19, заповнені реанімації, лікарі не можуть стверджувати , що смертність зменшується.

Про це в ефірі програми “Сніданок з 1+1” сказала головна лікарка Олександрівської лікарні в Києві Людмила Антоненко

“Ми не бачимо зменшення смертей. Ми справляємося, але у нас (в Олександрівській лікарні — ред.) заповнені відділення реанімації, важкі хворі, які кожного дня знаходяться, особливо останній місяць, це 8,9,10 хворих важких, 1, 2,3 на апараті штучної вентиляції легень . Зменшення кількості смертей ми не спостерігаємо. Важка категорія хворих із вираженою дихальною недостатністю, і хворі, на жаль, помирають”, - сказала Антоненко.

Стосовно препарату дексаметазон, про який останнім часом повідомляють, що він може використовуватися при лікуванні хворих на COVID-19, Антоненко зазначила, що це давно відомий препарат, який використовують при різних станах і захворюваннях.

“Це глюкокортикоїд, гормон, і головна його властивість — він потужний протизапальний і потужний імунодепресант, а при захворюванні на COVID-19 спостерігається гіперреакція імунної системи, так званий цитокіновий шторм, який супроводжується запальною реакцією. І цей препарат, дексометазон, зменшує запальний процес і зменшує депресію імунної системи. Він логічно підходить до лікування наших пацієнтів, але він ніяк не впливає на вірус”, - сказала Антоненко.

Лікарка наголосила, що збільшення щодня хворих на COVID-19 пов’язано з ігноруванням, нехтування заходів, які були визначені під час карантину.

Як повідомляв Укрінформ, за добу в Україні захворіла 921 особа, .зафіксовано 19 летальних випадків, одужало 586 пацієнтів. За весь час пандемії захворіло 34 984 осіб, з них 2 570 дітей та 5 877 медпрацівників, загалом одужало 16 033 людини, летальних випадків 985.