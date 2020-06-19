COVID-19 в Україні: за добу одужали майже вдвічі менше, ніж захворіли

За минулу добу від COVID-19 в Україні одужали 586 пацієнтів, натомість кількість захворілих становить 921 особу.

Відповідні дані на брифінгу 19 червня навів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас черговий антирекрод: за минулу добу захворіла 921 особа. З них 64 дитини, та 161 медпрацівник, було госпіталізовано 182 особи, зафіксовано 19 летальних випадків. При цьому одужали 586 пацієнтів", - сказав Степанов.

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Загалом за весь час пандемії захворіли 34 984 особи, з них 2 570 дітей та 5 877 медпрацівників.

Загалом одужали 16 033 людини, летальних випадків - 985.