Відпочинок на морі під час пандемії - українцям дали поради

Національна служба здоров'я надала рекомендації тим, хто збирається на відпочинок до моря під час пандемії коронавірусу.

Ці поради оприлюднені на сторінці НСЗУ для пацієнта в Facebook.

"Наразі немає доказів, що коронавірус, який спричиняє COVID-19, може поширюватися в басейні чи морі. Сонце та свіже повітря корисне як дітям, так і дорослим, тим більше погода сприяє. Проте небезпека в іншому – переповнені пляжі, місця відпочинку біля басейну, на яких люди не дотримуються безпечної дистанції", - йдеться у повідомленні.

У НСЗУ рекомендують на відпочинку дотримуватися кількох простих правил:

тримайтеся від інших на відстані не менше 2 метрів;

якщо торкаєтесь шезлонгів чи інших речей загального користування, варто мити руки або використовувати антисептик;

обирайте дозвілля на відкритому повітрі, а не закриті приміщення біля басейну;

не відвідуйте пляжів з симптомами ГРВІ;

дотримуйтесь етикету чхання та кашляння;

відпочиваючи з дитиною, користуйтеся лише власними іграшками.

Більше практичних порад для пацієнтів, зокрема щодо поведінки під час епідемії COVID-19, можна знайти на сторінці Твій сімейний лікар Проект USAID HealthLink.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Пом’якшення карантину почалися з 11 травня.

З 1 червня АТ "Укрзалізниця" почала відновлювати рух пасажирських поїздів дальнього сполучення та приміських поїздів. З 5 червня в Україні запрацювало внутрішнє авіаційне сполучення, з 15 червня Україна почала здійснювати міжнародні авіарейси.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.