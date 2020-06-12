Львівщина не послабить карантин до 19 червня

Показники захворюваності на Covid-19 не дозволяють послабити карантинні обмеження у Львівській області. Відтак, карантин у регіоні продовжили ще на тиждень.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні під час засідання комісіє ТЕБ та НС, повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації.

«За дві попередні доби на Львівщині зафіксовано понад 250 нових хворих на коронавірус. Це антирекорд, загальний показник інцидентності по області, при нормі 12, зараз становить 21,4. Тому, зважаючи на це, про послаблення карантину поки говорити не можемо. Зараз усі цифри свідчать про пік захворюваності на Львівщині, погіршення епідситуації та збільшення кількості ускладнень. Стан пацієнтів, у яких зараз діагностують коронавірус, важчий, ніж місяць чи два тому. Послаблення карантину – невиправданий ризик ціною сотень життів», - зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, суттєвого зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування за останні 7 днів не спостерігається, однак ті пацієнти, які потрапляють до лікарень, перебувають у важкому або середньої тяжкості станах.

«Заповненість ліжок – майже 34,8%, а кількість проведених ПЛР тестувань на 100 тис. населення – 27, показник інцидентності по Львову 41» - розповів Чемерис.

Наступне засідання, на якому розглянуть можливе послаблення карантинних заходів, відбудеться 19 червня.

Станом на 08:00 год 12 червня у Львові та на Львівщині підтверджено 2526 випадків інфікування коронавірусом, з них 92 — летальні. Упродовж доби зафіксовано 2 нові смерті від ускладнень, спричинених COVID-19.