Київ та 9 областей не готові до послаблення карантину - МОЗ

Станом на 12 червня 9 регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, поки що не готові до послаблення карантину м. Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин, і лише регіони, які відповідають санітарно-епідеміологічним показникам щодо інфікування коронавірусом, можуть переходити на наступний етап послаблень.

Станом на 12 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19, з них за останню добу 683. Одужало 13 567 осіб, померло 870.