Київ може закрити ринки й дитсадки, якщо зросте показник захворюваності - Кличко

Якщо показник захворюваності сягне 24 хворих на 100 тисяч людей, то Київ буде змушений повернути частину обмежень.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо інший показник щодо захворюваності сягне 24 хворих на 100 тисяч людей, Київ буде змушений повернути частину обмежень. Сьогодні цей показник становить 16 людей на 100 тисяч населення", - сказав Кличко.

За його словами, відновлення обмежень стосуватиметься місць великого скупчення людей, роботи великих магазинів, торгових центрів, ринків, дитячих садків та інших установ, де існує велика ймовірність зараження.

Також Віталій Кличко попросив правоохоронців більш суворо контролювати дотримання карантинних обмежень у столиці.

"Я звертаюся до правоохоронних органів більш суворо контролювати дотримання карантинних обмежень та безпеки організаціями, підприємствами та громадянами. Багато людей не дотримуються навіть елементарних правил, не носять маски, не тримають дистанцію, усіляко ігнорують загрозу", - наголосив Кличко.

На сьогодні в Києві вже 3 766 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За добу - 95 нових випадків.

Як повідомлялось, станом на 12 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19, за добу - 683 нових.