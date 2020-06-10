На Київщині на карантин закрили два дитсадки

Дитячий садок "Калинка" у Броварах на Київщині, де лабораторно підтверджено коронавірус у 9 дітей та 3 дорослих, закрили до 20 червня.

Про це на брифінгу заявив т.в.о голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дитячий садок "Калинка" у Броварах - лабораторно підтверджено інфікування коронавірусом у 9 дітей та 3 дорослих. На стаціонарному лікуванні у Київській обласній дитячій лікарні у Боярці знаходиться одна дитина, решта дітей - на самоізоляції вдома, почуваються добре. Виховательці, в якої першої виявили захворювання, лікарі надають невідкладну стаціонарну допомогу. Решта дорослих на самоізоляції", - сказав Володін.

За його словами, 6 червня протестовано 25 дітей та 17 дорослих, 8 червня було зроблено ПЛР-тест батькам хворих дітей. 9 червня - 25-ти педагогам. "Результати ще досліджуються. Заклад повністю закрито до 20 червня. Зважаючи на терміни самоізоляції батьків та дітей проведено дезінфекцію приміщень", - сказав він.

Дитячий садок "Казка" в Ірпені через інфікування помічниці кухаря також закрили.

"Останній раз перед хворобою вона відвідувала заклад 29 травня для участі у підготовці закладу до відкриття. Контактувала з 17 працівниками. Коронавірус у неї діагностували 5 червня. Зараз жінка на самоізоляції. Всіх, хто з нею контактував по роботі, мають протестувати сьогодні", - додав Володін.

Як повідомлялося, у броварському садку “Калинка” у 9 дітей та 3 дорослих підтверджено діагноз коронавірус.

У Київській області підтверджено 1865 випадків захворювання на коронавірус.